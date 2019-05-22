Симпозиум ООН по технологиям в миротворчестве пройдет в Казахстане

Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества пройдет с 27 по 31 мая в Нур-Султане, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В оборонном ведомстве отметили, что пятый симпозиум станет платформой взаимодействия между государствами, научными кругами и международными организациями для повышения эффективности миротворческих операций.

Участники симпозиума обсудят технологические достижения для повышения безопасности миротворцев, вопросы укрепления коммуникаций, противодействие взрывным устройствам и внедрение телемедицины.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворцы из Казахстана приступили к выполнению миротворческой миссии ООН в Ливане в октябре 2018 года. В апреле 2019 года прошла ротация казахстанской миротворческой роты, которая состоит из 120 человек.

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