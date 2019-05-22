Екатеринбургский депутат назвал причину ухода с поста главы «Спецавтобазы»

Екатеринбург, 22 мая 2019, 09:22 — REGNUM Екатеринбургский депутат Григорий Вихарев ушёл с поста главы мусорного оператора «Спецавтобаза». Заявление депутата передали корреспонденту ИА REGNUM представители компании.
По словам парламентария, он выполнил свою задачу: в условиях проведения мусорной реформы МУП стало «стабильно устойчивым» по всем статьям.
«Ухожу с чистой совестью и большим багажом новых знаний в сфере экологии», — написал экс-руководитель.
ВРИО главы «Спецавтобазы» стала исполнительный директор предприятия Наталья Зубова. Никакой реорганизации или внутренних реформ после ухода Вихарева не ожидается, подчеркнули в компании.
Экс-руководитель же планирует уделить большее внимание парламентской работе.
«Планирую сосредоточить свои силы на законотворчестве и работе на благо Екатеринбурга и его жителей», — указано в заявлении депутата.
Напомним, Григорий Вихарев был назначен на пост главы «Спецавтобазы» в декабре 2018 года. Предприятие закреплено за восточной зоной Свердловской области, включая Екатеринбург.
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