Екатеринбургский депутат назвал причину ухода с поста главы «Спецавтобазы»

Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Екатеринбургский депутат Григорий Вихарев ушёл с поста главы мусорного оператора «Спецавтобаза». Заявление депутата передали корреспонденту ИА REGNUM представители компании.

По словам парламентария, он выполнил свою задачу: в условиях проведения мусорной реформы МУП стало «стабильно устойчивым» по всем статьям.

«Ухожу с чистой совестью и большим багажом новых знаний в сфере экологии», — написал экс-руководитель.

ВРИО главы «Спецавтобазы» стала исполнительный директор предприятия Наталья Зубова. Никакой реорганизации или внутренних реформ после ухода Вихарева не ожидается, подчеркнули в компании.

Экс-руководитель же планирует уделить большее внимание парламентской работе.

«Планирую сосредоточить свои силы на законотворчестве и работе на благо Екатеринбурга и его жителей», — указано в заявлении депутата.

Напомним, Григорий Вихарев был назначен на пост главы «Спецавтобазы» в декабре 2018 года. Предприятие закреплено за восточной зоной Свердловской области, включая Екатеринбург.

Читайте ранее в этом сюжете: На екатеринбургской «Спецавтобазе» снова меняется власть