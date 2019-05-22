СМИ: в Саудовской Аравии казнят трех ученых

Эр-Рияд, , 08:48 — REGNUM В Саудовской Аравии будет применена смертная казнь в отношении трех ученых. Об этом 22 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

Приговор будет приведен в исполнение после завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Трое приговоренных являются известными мыслителями: шейх Салман аль-Авда известен как прогрессивный исламский ученый, эксперты ООН называют его реформатором. Авад аль-Карни — писатель, ученый и проповедник. Аль аль-Омари — популярный радиоведущий.

Напомним, мировое сообщество не раз подвергало критике Саудовскую Аравию за жесткое законодательство, разрешающее смертную казнь. Последним громким скандалом в связи с этим стал смертный приговор в отношении деятелей оппозиции: свыше десяти человек было казнено, тела троих были выставлены на всеобщее обозрение.

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