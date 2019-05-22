Помпео вступился за Пенса перед мэром Саут-Бенда

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео счел «клеветническим» предположение кандидата в президенты от Демократической партии Пита Баттигига, будто вице-президент Майк Пенс — гомофоб. Об этом сообщает 21 мая The Washington Examiner.

«Это фундаментально порядочный человек, который, как я уже описал, разделяет мнение администрации о том, как следует относиться к каждому человеку, — сказал Помпео. — Говорить что-либо иное [о нем] — и ложь, и откровенная клевета».

Под отношением администрации к каждому человеку Пенс имел в виду дипломатическую инициативу открытого посла США в Германии Ричарда Гренелла по декриминализации гомосексуализма во всем мире, в том числе в Иране.

«Это было приоритетом президента Трампа с самого начала его администрации, — сказал Помпео. — Мы очень ясно дали понять, что к каждому человеку во всем мире нужно относиться с достоинством и уважением, которых они заслуживают, только из-за их Богом данных прав как человека. Мы упорно работаем над защитой этих прав везде, где мы действуем».

Помпео добавил, что Пенс поддерживает эти усилия.

Баттигиг, мэр Саут-Бенда, стремится стать первым президентом, состоящим в однополом браке. С тех пор, как он объявил о своей кандидатуре, он неоднократно атаковал Пенса, в том числе на прошлой неделе, заявил на выступлении в шоу Хьюитта, что Пенс «продвигает гомофобную политику». При этом он говорит, что Пенс всегда был с ним вежлив. Это подтверждает и команда вице-президента.