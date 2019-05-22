После визита Дмитрия Козака в Прикамье регион получит допфинансирование

Березники, Пермский край, , 08:13 — REGNUM В Березниках Пермского края 21 мая с рабочим визитом побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Он посетил строительную площадку микрорайона Любимов, дома на ней предназначаются для переселенцев из зоны техногенной аварии. Губернатор Прикамья Максим Решетников доложил, что с начала 2019 года число домов, признанных аварийными, дополнилось еще 15 домами, где проживает еще 500 человек. Для них уже строят новые дома, их сдача запланирована на третий квартал 2020 года. Дмитрий Козак подчеркнул важность информирования жителей о ситуации. Заместитель председателя правительства РФ поручил краевым властям своевременно доносить до жителей информацию о состоянии домов, планах по переселению из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Здесь очень важна координация действий федеральных, региональных органов власти и «Уралкалия». Сегодня мы оценили, как идет ликвидация последствий аварии, каким образом будут дальше развиваться события, что нам нужно еще сделать со своей стороны. В целом все идет по плану. Главное, чтобы люди видели перспективы: на это направлены наши усилия», — подчеркнул Дмитрий Козак.

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Губернатор в свою очередь акцентировал внимание на том, что наряду с выполнением обязательств по переселению граждан важно обеспечить дальнейшее развитие Березниковско-Соликамского промузла.

«У нас здесь 0,5 трлн рублей запланированных инвестиций, порядка пяти тысяч новых рабочих мест только напрямую на предприятиях, из которых почти две из них уже созданы. Важно обеспечить заделы на ближайшие десять лет. Поэтому приезд Дмитрия Николаевича важен и для решения первой задачи, потому что некоторые вопросы без правительства здесь не решить, и для второй, потому что развитие рудной базы — это гигантские инвестиции, при которых важны прогнозируемые и понятные условия», — сказал Решетников.

Дмитрий Козак дал поручение профильным министерствам об оказании дополнительной финансовой поддержки Пермскому краю. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были включены в план, предполагается направить 1 млрд рублей из трех источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета «Уралкалия», а также 900 млн рублей из федерального бюджета — на дорожное строительство в микрорайоне Любимов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В общей сложности в 2019 году планируется сдать восемь домов. Таким образом, будет введено 80% квартир второй очереди жилого комплекса. Предполагается, что все дома жилого комплекса будут достроены в 2020 году. Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тысяч человек.

Напомним, в октябре 2006 года во время эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках произошло затопление рудника с последующим образованием в черте города четырех провальных воронок. В связи с провалами в опасной зоне оказалось 97 жилых домов, в которых проживало 11 824 человека. В целях переселения граждан правительством Пермского края совместно с администрацией Березников в 2014 году принято решение о строительстве нового жилья в микрорайоне Любимов. В 2016 году в СМИ появились тревожные сообщения о том, что в новых домах, предназначенных для переселенцев, образовались трещины. Последовала проверка. По заключению экспертов, так называемые волосяные трещины располагаются в не несущих конструкциях и носят технологический, так называемый усадочный характер.

Добавим, работы по площадному мониторингу за оседаниями земной поверхности с использованием спутниковой радарной технологии на БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» ведутся регулярно.

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