В Зимбабве задержаны четверо правозащитников

Хараре, , 08:04 — REGNUM Власти Зимбабве задержали четверых правозащитников по их возвращении домой из заграничной поездки. У активистов изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления адвокатов задержанных от 21 мая.

«Их задержали после высадки из южноафриканского рейса в международном аэропорту имени Роберта Мугабе прошлой ночью (20 мая) и несколько часов удерживали без доступа к их адвокатам», — рассказал представитель Ассоциации юристов Зимбабве за права человека Кумбираи Мафунда.

Задержанные — 38-летний сотрудник по информационно-пропагандистской деятельности в неправительственном Центре общественного развития Зимбабве Джордж Макони, 37-летний координатор лоббистской группы «Гражданский Манифест» Татенда Момбеярара, 31-летний исполнительный директор организации «Восстановление общественной терпимости и развития» Гамучираи Мукура и 35-летний сотрудник по вопросам управления в организации «Тransparency International Zimbabwe» Ньяша Мпахло.

Через пять часов после ареста юристам разрешили пройти к задержанным в полицейском участке Хараре. Откуда летели правозащитники и почему они были задержаны, остается неизвестным.

За несколько дней до их ареста в местной прессе появилась информация о группе «сомнительных организаций, связанных с главной оппозиционной партией MDC, которые готовят почву для гражданских волнений, запланированных на следующий месяц».