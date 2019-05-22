В Париже реконструируют площадь Эйфелевой башни к 2024 году

Париж, , 07:59 — REGNUM Во время презентации проекта по реконструкции площади Эйфелевой башни мэр Парижа Анн Идальго заявила, что проход от Трокадеро до Эйфелевой башни будет возвращен пешеходам к 2024 году, сообщает Le Figaro.

«Мы действительно стремимся к большой пешеходной доступности. У нас будет необыкновенный сад, чтобы заново услышать пение птиц. Это единое целое, которое становится пространством для ходьбы и свежего воздуха», — заявила мэр Парижа.

Известно, что международный тендер был объявлен в 2018 году, в связи с Олимпийскими играми 2024 года. Был выбран проект американского архитектора Кэтрин Густафсон под названием «One».

"Нам удастся создать самое большое садовое пространство в Париже, более экологическое, с гораздо большим биоразнообразием», — заявила архитектор Кэтрин Густафсон после победы.

В общей сложности под реконструкцию попадает 54 гектара. Стоимость проекта оценивается в 72 млн евро с учетом всех налогов. Работы начнутся в конце 2020 года / начале 2021 года и прекратятся в 2023 году. После Олимпийских игр в 2024 году работы возобновятся. Сдать проект планируется в 2030 году.

Напомним, ежегодно около семи миллионов человек поднимается на вершину Эйфелевой башни и более 20 млн туристов приезжают посмотреть на нее снизу.