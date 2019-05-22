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Климкин с одобрением воспринял первые назначения Зеленского

Политика

Глава МИД считает, что «перезагрузка — это интересная штука»

Киев, 22 мая 2019, 07:46 — REGNUM  Первые кадровые назначения, которые произвёл недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Павел Климкин воспринял с «искренним уважением».

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«Я бы на его (Зеленского — прим. ИА REGNUM ) месте администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у неё никудышная аура и карма», — написал Климикн на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/878818365798854

По его мнению, «офис президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией». Климкин считает, что «такая же беда и с секретариатом Кабмина».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Верховной раде Украины состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского, набравшего во втором туре президентских выборов на Украине 73,22% голосов избирателей.

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21 мая новый украинский лидер назначил руководителем своей администрации Андрея Богдана, сообщает 21 мая официальный сайт украинского президента.

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Политическая жизнь Украины
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