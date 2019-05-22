На пост главы Оренбуржья претендует бывший главный федеральный инспектор

Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбургской области за три с половиной месяца до единого дня голосования и губернаторских выборов бывший главный федеральный инспектор по региону Пётр Капишников в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» сделал заявление о намерении принять участие в предвыборной гонке в качестве кандидата на пост главы Оренбуржья. Однако не пояснил от какой партии он пойдет на выборы.

Капишников выразил надежду, что во время процедуры сбора подписей его поддержат депутаты муниципального уровня. Одновременно от отметил, что знает изнутри все механизмы избирательной компании, поскольку имеет опыт руководства. Если поставят задачу не пропускать никого через муниципальный фильтр, то она будет выполнена. Вместе с тем он подчеркнул, что сделает все, чтобы заявить о себе в избирательной компании.

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Добавим, Пётр Капишников родился 30 октября 1953 года в посёлке Токский Красногвардейского района Оренбургской области. С 2000 года Пётр Капишников 14 лет проработал в качестве главного федерального инспектора в двух регионах — Оренбургской области и Башкирии.

По данным портала orenpolit.ru, в 2011 году ГФИ вошёл по праймериз во вторую десятку списка партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму от Башкирии. Список был утверждён на съезде партии в Москве, однако неожиданно из него пропали четыре фамилии, в том числе Петра Капишникова. Вместо них появились аутсайдеры праймериз, сообщает издание «Коммерсантъ» В местном исполкоме партии изданию сказали, что неожиданные перемещения аутсайдеров объясняются рекомендательным характером списков праймериз.

Активная часть Оренбуржья, обсуждая заявление Капишникова, отмечает, что политическая сцена накануне выборов оживает. Между тем, на данный момент, кроме Петра Капишникова, официально о своем намерении участия в губернаторские выборах заявил первый секретарь обкома КПРФ и депутат Заксобрания Оренбуржья Максим Амелин. Региональное отделение «Единой России» проводит праймериз, результатом которого эксперт прогнозируют победу врио губернатора Дениса Паслера.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что «заявление Петра Капишникова — это осознанная и продуманная попытка появится на политическом поле.

«Думаю, он провел консультации и будет участвовать в губернаторских выборах. Конкуренцию должны составлять известные люди. Уровень его известности — высокий», — сказала политолог.

С ее точки зрения, Капишников может быть выдвинут любой партией, кроме КПРФ и «Единой России». Но смогут ли региональные отделения использовать это с выгодой для себя — вопрос.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. 21 марта досрочно в отставку ушел Юрий Берг, врио губернатора региона в этот же день назначен Денис Паслер.