Заксобрание не поддержало идею о втором туре выборов мэра Новосибирска

Новосибирск, , 07:28 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению накануне, 21 мая, не поддержали инициативу о переходе на двухтуровую систему выборов мэра Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оставить только один вариант на выборах градоначальника — принцип абсолютного большинства — предложила член комитета Дарья Украинцева.

«Если кандидат набрал менее 50% голосов — пожалуйста, докажи, что ты лучше, чем тот, кто занял второе место. У нас выборы президента проходят в два тура», — цитирует «Континент Сибирь» Дарью Украинцеву, которая напомнила, что такая система сохранилась в Кольцово.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Андрей Жирнов считает, что необходимо ввести мораторий на изменение законодательства о выборах в течение года перед избирательной кампанией.

В итоге было решено отправить законопроект на доработку.

Напомним, что с просьбой вернуть второй тур на выборах новосибирского градоначальника к главе города и депутатам Горсовета ранее обращался и президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Совет депутатов города Новосибирска отклонил инициативу о переходе на двухтуровую систему выборов мэра города. Второй тур отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством заменили на мажоритарную систему.

Выборы мэра города Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года. Полномочия Анатолия Локтя истекли 22 апреля 2019 года. Он избран в ходе досрочных выборов в апреле 2014 года.

В настоящее время о намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска заявили Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания областиДарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), общественная организация «У нас на Шлюзе» предложила депутату Горсовета Новосибирска Наталье Пинус выдвинуть свою кандидатуру, от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков, а руководство регионального отделения партии «Яблоко» своего кандидата определит на праймериз.

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