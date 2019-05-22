Фрегат «Сянтянь» ВМС Китая вернулся в порт Чжоушань после учений АСЕАН

Чжоушань, Китай, , 06:41 — REGNUM Китайский фрегат «Сянтань» вернулся в военный порт Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая по завершению международных учений, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Учения, проходившие в рамках «Совещания министров обороны АСЕАН плюс» («СМОА плюс») длились с конца апреля по май. Фрегат «Сянтань» выполнил ряд учебных заданий, включая спасение судов, захваченных пиратами, морское взаимодействие, а также приземление вертолетов других стран.

Кроме того, фрегат принял участие в церемонии открытия и закрытия учений, а также день открытых дверей в Сингапуре. Потребовалось 26 дней для полного завершения вояжа, в рамках которого корабль прошел 5,6 тыс. морских миль.

Напомним, что ранее в начале мая в китайском порту Циндао завершились учения «Морское взаимодействие — 2019» с участием кораблей ВМФ России и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2019» завершились в Циндао