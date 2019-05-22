Кургинян: десоветизация нужна подлецам для разгрома русских ценностей

Москва, , 05:35 — REGNUM Мы должны правильным интегрировать советский период России в русскую консервативную традицию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что такое консерватизм — это традиция важнее прогресса, прогресс опирается на традицию. Можем мы выкинуть из истории нашей страны советский период и остаться консерваторами? Не можем! Мы должны интегрировать его в единую традицию правильным образом. Но это было вырвано в 90-е годы и сказано подлецами о десоветизации, как о денацификации. Почему? Потому что, когда будут разгромлены русские ценности, тогда рухнет русское государство!», — закончил мысль эксперт.

Ранее Кургинян заявлял, что Россия всегда была частью Запада, но альтернативной частью. Ее инаковость проявлялась с момента принятия православия, как религии, а не католичества со всеми вытекающими из этого последствиями, включая неприятие концепции Чистилища и протестантского обновления, а также ницшеанских идей, который, во многом, повлияли на становления фашизма в Европе, который затем был побежден советским солдатом.

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