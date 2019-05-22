РФ ждёт адекватности от Киева, в Латвии зашкаливает русофобия: Радио REGNUM

Москва, 22 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- В Латвии за финансирование газеты на русском штрафуют;
- МИД России ждёт от Зеленского адекватной оценки украинской реальности;
- В России будут регулировать цены на жизненно необходимые лекарства;
- Регионы России ранжируют по долгам и вводят финансовые ограничения;
- В Крыму многие объекты не защищены от терактов и пожаров.
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