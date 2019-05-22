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«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена

Политика

И предрекли ему проигрыш на президентских выборах

«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена
DonkeyHotey
Джозеф Байден. Карикатура

Пхеньян, 22 мая 2019, 03:55 — REGNUM  Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦТАК.

«Бывший вице-президент США Джо Байден стал совсем безумным и бесчувственным, одержимым волей к власти», — говорится в сообщении.

ЦТАК подчеркивает, что высказывания Байдена в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына являются неприемлемыми и расцениваются как провокация против Северной Кореи. Агентство напомнило, что КНДР может ответить на оскорбительные высказывания в адрес северокорейского лидера.

«Его заявление — софизм имбецила, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических», — сообщает ЦТАК.

Северокорейское агентство напомнило и случай, когда в 2011 году Байден уснул во время выступления действующего тогда президента США Барака Обамы. По мнению ЦТАК, все негативные качества Байдена сулят ему проигрыш на президентских выборах в Соединенных Штатах 2020 года:

«И несмотря ни на что, он себя преподносит, как самого популярного кандидата. Этим только кошек смешить можно».

Ранее, во время своего выступления в Филадельфии, Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына «тиранами» и упрекнул американское руководство в попытке наладить с ними диалог.

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США и КНДР
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