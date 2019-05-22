Китай упрекнул США в «перемене позиций» по торговым переговорам

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Китай готов возобновить торговые переговоры с США, несмотря на постоянные «перемены позиций» Вашингтона во время торговых консультаций, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканалу Fox News.

«Китай готов продолжить переговоры с нашими американскими коллегами, чтобы прийти к соглашению. Все двери еще открыты», — заявил он.

Агентство Reuters отмечает, что после введения Соединенными Штатами новых пошлин на китайские товары никаких встреч по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином не планировалось.

«Совершенно очевидно, что позиция США раз за разом в переговорах менялась, что нарушило потенциальную сделку, к которой мы пришли. Китай все еще выражает приверженность тем положениям, которых мы достигли, однако США так часто меняют свою позицию», — добавил китайский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая глава МИД Китая Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать принцип равноправия при ведении торговых переговоров с КНР. По его словам, Вашингтону не следует «заходить слишком далеко» в торговых переговорах.

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