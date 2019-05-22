Среда, 22 Мая 2019 года
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Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Политика

Намеревавшиеся устроить теракт заблокированы в частном доме

Кольчугино, Владимирская область, 22 мая 2019, 02:52 — REGNUM  Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Уточняется, что режим КТО введён в ответ на действия лиц, которые планировали устроить теракт и сейчас заблокированы в одном из частных домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, заявил, что больше 120 человек были в минувшем году задержаны на территории Крыма по подозрению в причастности к терроризму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму задержали более сотни террористов и экстремистов

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