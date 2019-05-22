МИД РФ – о решении Ирана по низкообогащённому урану: Пора собирать комиссию

Москва, , 02:41 — REGNUM Обсуждать дальнейшие действия по гарантированному сохранению Совместного всеобъемлющего плана (так называемой ядерной сделки с Ираном) необходимо на уровне комиссии участников этого договора, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя сообщения об увеличении производства в городе Натанзе (провинция Исфахан, Иран) низкообогащённого урана, в российском ведомстве отметили, что Тегеран не нарушает СВПД, и это может подтвердить Международное агентство по атомной энергии, контролирующее действия иранской стороны по ядерной программе.

Тем не менее, перспективы СВПД «в целом вызывают тревогу», отмечают в МИД РФ.

«Необходимость созыва заседания совместной комиссии СВПД все более очевидна. Ожидаем, что оно всё же будет назначено, чтобы страны-участницы договорённостей сообща определили пути нормализации ситуации в интересах гарантированного сохранения СВПД», — отметили в ведомстве.

Москва подчёркивает, что для поддержки торгово-экономических связей с Ираном нужно создавать условия, причём многое зависит от европейских участников СВПД. Российская сторона выразила надежду, что Тегеран воздержится от дальнейших шагов по приостановке выполнения своих обязательств по ядерной договорённости.

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Напомним, Тегеран после отказа Вашингтона от своих обязательств по снятию санкций с Ирана в обмен на сворачивание иранской ядерной программы заявил, что изменит свою политику по так называемой ядерной сделке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Организации по атомной энергии Ирана анонсировали четырёхкратное увеличение производства низкообогащенного урана.

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