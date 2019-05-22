Среда, 22 Мая 2019 года
02:06:36 МСК

Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС

Политика

Он заявил, что она станет выдающимся министром

Вашингтон, 22 мая 2019, 02:06 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Рад объявить, что выдвигаю Барбару Баррет из штата Аризона, экс-главу Аэрокосмической корпорации, на пост министра военно-воздушных сил. Она будет великолепным министром!» — заявил он.

Напомним, ныне действующий министр ВВС США Хезер Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить