Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС

Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Рад объявить, что выдвигаю Барбару Баррет из штата Аризона, экс-главу Аэрокосмической корпорации, на пост министра военно-воздушных сил. Она будет великолепным министром!» — заявил он.

Напомним, ныне действующий министр ВВС США Хезер Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.