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Трамп посетит в июне Ирландию в ходе поездки в Европу

Политика

Поездка запланирована на 5 июня

Вашингтон, 22 мая 2019, 01:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей посетит в июне Ирландию во время своей поездки в Европу, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что Трамп запланировал встречу с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром 5 июня. Предполагается, что визит в Ирландию американский президент совершит в промежутке между поездкой в Великобританию 3−5 июня и посещением Франции 6 июня на 75-ю годовщину высадки союзнических войск в Нормандии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки Трампа в Великобританию может состояться его встреча с принцем Уэльским Чарльзом в его резиденции Кларенс-хаусе. Отмечалось, что британский наследник престола все же согласился на встречу с американским лидером, несмотря на его позицию по защите окружающей среды.

Читайте ранее в этом сюжете: Принц Чарльз встретится с Трампом в своей резиденции

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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