МИД РФ: Плюсы от визита Помпео тают

Москва, , 01:38 — REGNUM Очередные антироссийские санкции сводят на нет положительные моменты от визита в Москву американского госсекретаря Майка Помпео, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя продление Вашингтоном санкций, ранее наложенных на конструкторское бюро из Тулы и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская область), а также введение санкций против московского завода «Авангард», российское ведомство отметило:

«В США будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майка Помпео, в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами».

Хотя Вашингтон пытается вменить Москве нарушение американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией, на самом деле американские власти при помощи санкций хотят посчитаться с Россией за помощь в укреплении сирийской противовоздушной обороны, «которую США и некоторые их партнёры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права».

Напомнив о введении американских санкций в отношении специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек» (Чечня), российское ведомство отметило, что США в итоге мешают борьбе с терроризмом, мстя тем, кто избавляет Сирию от террора. В итоге Вашинготон выставляет себя «в неприглядном свете» и ставит под вопрос прогресс в сотрудничестве с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая Госдеп анонсировал очередные санкции против России. Ограничительные меры против учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, «Авангарда» и Тульского конструкторского бюро приборостроения будут действовать на протяжении двух лет.

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