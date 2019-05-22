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Пушков: Идея Зеленского о референдуме — попытка обезопасить себя

Политика

Россию о желании вести переговоры Украина почему-то не спрашивает

Пушков: Идея Зеленского о референдуме — попытка обезопасить себя
Иллюстрация: President.gov.ua
Владимир Зеленский

Москва, 22 мая 2019, 01:15 — REGNUM  Идея о вынесении на референдум на Украине вопроса о переговорах с Россией является попыткой нового президента страны Владимира Зеленского обезопасить себя от радикалов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют «за» — народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о переговорах с Россией. Предполагается, что оценку переговоров между Киевом и Москвой должен дать украинский народ.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

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