Названа дата президентских выборов в Абхазии

Сухум, , 01:08 — REGNUM Президентские выборы в Абхазии состоятся 26 августа 2019 г., сообщил журналистам представитель оппозиции.

Он отметил, что эту дату предложил абхазский президент Рауль Хаджимба, оппозиция согласилась на этот вариант.

Напомним, вечером 20 мая в Сухуме прошла акция протеста против проведения президентских выборов в стране 21 июля. Оппозиция отказалась признавать эту дату выборов из-за болезни своего лидера Аслана Бжании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция протеста была объявлена бессрочно, и её участники пригрозили распространить протесты на всю страну. Хаджимба заявил, что оппозиция под благими лозунгами о демократии пытается прибрать власть к рукам.

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