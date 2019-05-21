В Чехии прошел очередной митинг против Бабиша и Бенешовой

Прага, , 23:20 — REGNUM Тысячи граждан Чехии в очередной раз вышли на митинг с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой, 21 мая передаёт агентство Reuters.

По информации организаторов, митинг протеста в Праге собрал около 50 тыс. человек. Прошлые акции собирали до 20 тыс. участников.

Митинги против Бабиша, подозреваемого в коррупции, и Бенешовой, которую обвиняют в поддержке Бабиша, проходят с начала мая.

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