Париж, , 23:19 — REGNUM «Протест «желтых жилетов» возродил дух борьбы с неравенством, общую и для остальных западных стран жажду, которая подстегивает правый популизм», — считает испанское издание El Pais. Его корреспондент посетил Fouquet’s — уникальный претенциозный ресторан на Елисейских полях, ставший памятником одной из реальных побед «жилетов».

"Сегодня Fouquet’s, где морской язык стоил 85 евро, а чизбургер — 35, напоминает пакетбот, севший на мель на одном из тротуаров «самой прекрасной улицы мира», как парижанам нравится называть Елисейские поля. Двери, окна, терраса — фактически весь ресторан — закрыты металлическими контейнерами, навевающими воспоминания о бронированных кораблях», — отмечает представитель испанского СМИ.

16 марта в ходе одной из манифестаций в западных районах Парижа, направленных против политики президента Эммануэля Макрона, группа протестующих разнесла и подожгла учреждение. В тот же день недовольные осаждали несколько магазинов класса «люкс» на знаменитой улице. Послание было внушительным: вместе с Fouquet’s горел символ роскоши. Восстание против богатых, старая французская традиция, напомнило о себе эффектным жестом в самом прямом смысле этого слова: он выглядел как яркий визуальный эффект и имел хорошо продуманные последствия.

«В престижных районах царил жуткий страх, вы знаете?» — вспоминает социолог Моника Пинчон-Шарлот, говоря о повторяющихся протестах «желтых жилетов», французов из обедневшего среднего класса, превративших флуоресцентный предмет одежды в новую революционную икону. Сейчас восстание потеряло обороты, однако «жуткий страх» одной части общества и «гнев, недовольство и возмущение» (говоря словами социолога Франсуа Дюбе) другой знаменуют собой раскол, разделивший французскую и европейскую политику.

Вандализм, которому подверглись символы так называемой олигархии, вызывает больше понимания, чем ущерб, который мог бы быть нанесен другим районам и зданиям. «Не знаю, кто именно громил Fouquet’s или позволил это сделать. Но даже будь это «желтые жилеты», я уверяю: по сравнению с насилием, чинимым богатыми, которое остается невидимым, но преступным образом отражается на миллионах человеческих существ, разрушить несколько лавок в богатых районах — это не тяжкое преступление, это ничто», — говорит Пинчон-Шарлот, симпатизирующая «желтым жилетам» и совместно со своим мужем, Мишелем Пинчоном, написавшая недавно опубликованную книгу «Президент сверхбогатых. Хроника классового презрения в политике Эммануэля Макрона».

Не обязательно демонстрировать понимание в отношении вспышек насилия, которыми изобиловало французское восстание, чтобы констатировать: «великая рецессия» десятилетней давности не только усугубила неравенство в развитых странах, но и открыло дорогу новой форме классовой борьбы, подчеркивает El Pais. Её можно трактовать как требование политики, в большей степени базирующейся на распределении (в чём прослеживается влияние «социалистического» крыла Демократической партии США).

Но есть здесь и импульс, направленный в противоположную сторону. То, что самой популярной партией среди французских рабочих стал бывший «Национальный фронт» (ныне ультраправое «Национальное объединение»), отражает общую тенденцию: националистические силы — что в Америке, что в Великобритании, что в Италии — умеют извлекать выгоду из возникшего раскола.