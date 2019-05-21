Минобороны: В Сирии боевики готовят постановку химической атаки

Дамаск, , 23:13 — REGNUM Боевики террористических группировок готовят в Сирии провокацию с применением отравляющих веществ в населённом пункте Джарджаназ и городе Серакаб, сообщил 1 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации российского Центра, в этих населённых пунктах уже собраны группы беженцев и значительные объёмы отравляющих веществ, которые запланировано выдать за химические боеприпасы, примененные сирийской армией против мирного населения.

Подготовкой провокаций с отравляющими веществами занимается отдельная структура террористов, получившая название «Химическое крыло». Группа управления этой структуры находится в Идлибе, а мероприятия осуществляются выходцами из европейских стран и бывших республик СССР.

В её задачи входят планирование, синтез отравляющих веществ и медиа-отдел, распространяющий информацию. Кроме того, в состав «Химического крыла» входит группа специалистов по оказанию помощи при химических отравлениях, обученная в Ракке сотрудниками спецслужб США.

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