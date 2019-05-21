Глав МИД Китая посетил Таджикистан

Душанбе, , 23:04 — REGNUM В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с прибывшим в эту республику с визитом министром иностранных дел КНР Ван И, после которой глава китайской дипломатии рассказал Синьхуа о достигнутых договоренностях, сообщает агентство 21 мая.

Охарактеризовав взаимодействие Пекина и Душанбе как «всеобъемлющее стратегическое партнерство», Ван И указал на «четыре вида позитивных отношений» — добрососедство, дружбу, партнерство и братство. Он особо подчеркнул, что прогресс в двусторонних отношениях достигнут под руководством лидеров двух стран — Эмомали Рахмона и Си Циньпина. Немалую роль в нем играет активное участие Таджикистана в проекте «Пояса и пути», которое обеспечивает стыковку стратегий их развития.

В ходе переговоров сторонами достигнут консенсус по содействию ШОС и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Особо отмечен был «шанхайский дух», который поощряет взаимное доверие, выгоду, равноправные консультации по противодействию протекционизму и односторонним подходам. Сторонами высказано мнение о необходимости повышения роли ШОС в защите региональной безопасности и стабильности.

Китай решительно поддерживает председательство Таджикистана в СВМДА, в том числе в вопросе подготовки и проведения очередного саммита организации, который пройдет в июне в Душанбе.