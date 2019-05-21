США перебросят часть морской пехоты из Японии на Гуам

Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Соединенные Штаты достигли соглашения с Японией о переводе части своих морских пехотинцев из японской префектуры Окинава на остров Гуам. Это должно произойти в октябре 2024 года. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Данный шаг США был подвергнут анализу со стороны военных экспертов Китая. Они считают, что недавнее объявление о переводе морской пехоты США из Японии в основном призвано укрепить военное присутствие в западной части Тихого океана, а также ослабить напряженность в отношениях с местным населением на Окинаве.

Причина, по которой США хотят перебросить войска на Гуам, заключается в том, что остров является центром их стратегической инициативы. Находясь во второй островной цепи и территорией США, Гуам является наиболее важной стратегической точкой опоры в западной части Тихого океана для ВС США. Он находится более чем в 2700 километрах от Тайваня, более чем в 2200 километрах от Филиппин и в 6000 километрах от Гавайев.

Это означает, что если американский бомбардировщик B-52 взлетит с Гуама, то он сможет достичь Токио и Манилы за три часа, Шанхая за четыре часа и Пхеньяна за четыре с половиной часа соответственно.

Китайские эксперты считают, что геополитические факторы делают Гуам ценным стратегическим плацдармом в западной части Тихого океана, и очевидно, что США хотят этим воспользоваться. С острова можно контролировать Цусимский пролив на севере и Малаккский пролив на юге. В случае войны США могут быстро отправлять, развертывать и маневрировать войсками и могут легко завладеть стратегической инициативой.