Си Цзиньпин поздравил президента Индонезии с переизбранием

Пекин, , 22:46 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин отправил приветственную телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо, поздравив его с повторным избранием на высший государственный пост, сообщает 21 мая Синьхуа.

Подчеркнув, что Китай и Индонезия являются развивающимися странами, Си Цзиньпин отметил наличие у них обширных общих интересов на двустороннем, региональном и более высоком уровнях. Он также указал на прогрессирующее партнерство Пекина и Джакарты, в том числе в проекте «Пояса и пути», что позволяет рассчитывать на более тесную стыковку стратегий развития двух стран.

Отметив высокую ценность двусторонних отношений, лидер КНР предложил усилить работу по выводу отношений стратегического партнерства Китая и Индонезии на более высокий уровень.