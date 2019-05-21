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Си Цзиньпин поздравил президента Индонезии с переизбранием

Политика

И предложил повысит уровень стратегического партнерства двух стран

Пекин, 21 мая 2019, 22:46 — REGNUM  Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин отправил приветственную телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо, поздравив его с повторным избранием на высший государственный пост, сообщает 21 мая Синьхуа.

Подчеркнув, что Китай и Индонезия являются развивающимися странами, Си Цзиньпин отметил наличие у них обширных общих интересов на двустороннем, региональном и более высоком уровнях. Он также указал на прогрессирующее партнерство Пекина и Джакарты, в том числе в проекте «Пояса и пути», что позволяет рассчитывать на более тесную стыковку стратегий развития двух стран.

Отметив высокую ценность двусторонних отношений, лидер КНР предложил усилить работу по выводу отношений стратегического партнерства Китая и Индонезии на более высокий уровень.

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Внешняя политика Китая
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