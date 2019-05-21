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Оппозиция Судана угрожает начать всеобщую забастовку

Политика

Оппозиция хочет видеть «полностью гражданскую структуру» переходного правительства

Хартум, 21 мая 2019, 22:42 — REGNUM  Крупнейшая оппозиционная группа Судана, «Суданская ассоциация профессионалов» (SPA) угрожает начать всеобщую забастовку из-за разногласий с военными по вопросу переходного периода, 21 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению SPA, оппозиция хочет видеть «полностью гражданскую структуру» переходного правительства. Военные настаивают на своем максимальном участии.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких месяцев протестов и забастовок в Судане в начале апреля был отстранен от власти многолетний президент страны Омар аль-Башир. Власть в Судане перешла к военному совету.

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