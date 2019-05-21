Путин, Меркель и Макрон обсудили перспективы Минских соглашений

Москва, , 22:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине после смены руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы было «выражено общее мнение о безальтернативности минского комплекса мер 2015 года как основы мирного урегулирования».

Российский лидер вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» и придания этому закону постоянного характера.

Путин также подчеркнул важность проведения амнистии, разведения сил и средств на линии соприкосновения сторон в Донбассе на ранее согласованных участках и принятия шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Сообщается, что внимание собеседников также было обращено на принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

С российской стороны было выражено «недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», информирует пресс-служба.

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