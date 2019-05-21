В Брюсселе назвали Македонию самой «политически стабильной» страной региона

Скопье, , 22:25 — REGNUM Северная Македония является образцом политической стабильности на Западных Балканах, свидетельством чего стали успешно проведённые в стране президентские выборы, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Македония может служить позитивным примером того, как могут решаться проблемы, и стимулом для урегулирования других региональных споров, в особенности между Белградом и Приштиной», — заявил еврокомиссар, выступая на открытии Венского экономического форума.

Хан также подчеркнул, что без разрешения балканскими государствами двусторонних проблем невозможно их членство в Европейском союзе.

Македония, по его мнению, продемонстрировала «прогресс во всех сферах», и в этой связи ожидается, что страна уже в ближайшее время получит дату начала официальных переговоров с Евросоюзом, а до конца 2019 года будут открыты первые разделы переговорного досье.

Как передавало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщала, что Европейский союз готовится в ближайшие месяцы начать переговоры о членстве с Македонией и Албанией. На днях в МИД Македонии выразили надежду, что все страны — члены Евросоюза дадут «зелёный свет» для начала переговоров в июне.

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