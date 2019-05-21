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Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине

Политика

Внутриукраинский кризис вышел на новый виток после провала политики Порошенко

Москва, 21 мая 2019, 21:58 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросам внутриукраинского кризиса, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.

Обсуждение проблемы проходило с учетом провала политики экс-президента Украины Петра Порошенко и смены власти в этой стране.

Пресс-служба подчеркивает, что в ходе переговоров было выражено общее мнение о пути выхода из украинского кризиса, единственным вариантом которого является «Комплекс мер», составленный в рамках Минских соглашений 2015 года, включая особый статус регионов Донбасса, амнистию участников конфликта и прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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