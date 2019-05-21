Против РФ и Белоруссии. Украина создаёт «болотно-лесную» егерскую бригаду

Киев, , 21:40 — REGNUM В северных регионах Украины, граничащих с Российской Федерацией и Белоруссией, формируется новая пехотная бригада, личный состав которой будет специализироваться на действиях в лесисто-болотистой местности, сообщает 21 мая «Военное обозрение».

Основной задачей формируемой 61-й отдельной егерской бригады ВСУ будет поддержка подразделений государственной пограничной службы Украины, размещённых на границе с Белоруссией и Россией.

Сообщается, что 61-я отдельная егерская бригада будет комплектоваться военнослужащими-контрактниками, а местом её постоянной дислокации станет город Новоград-Волынский в Житомирской области Украины.

Украинские военные уже заявили, что намерены формировать эту бригаду по образцу егерских частей вооруженных сил Финляндии. Стоит отметить, что в круг задач финских егерских подразделений также входят разведка и диверсии в тылу противника.

Читайте ранее в этом сюжете: Два боевика ВСУ подорвались на мине — НМ ЛНР