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Против РФ и Белоруссии. Украина создаёт «болотно-лесную» егерскую бригаду

Политика

Подразделения новой 61-й отдельной егерской бригады ВСУ должны будут поддерживать пограничную охрану на границах с Белоруссией и Россией

Киев, 21 мая 2019, 21:40 — REGNUM  В северных регионах Украины, граничащих с Российской Федерацией и Белоруссией, формируется новая пехотная бригада, личный состав которой будет специализироваться на действиях в лесисто-болотистой местности, сообщает 21 мая «Военное обозрение».

Основной задачей формируемой 61-й отдельной егерской бригады ВСУ будет поддержка подразделений государственной пограничной службы Украины, размещённых на границе с Белоруссией и Россией.

Сообщается, что 61-я отдельная егерская бригада будет комплектоваться военнослужащими-контрактниками, а местом её постоянной дислокации станет город Новоград-Волынский в Житомирской области Украины.

Украинские военные уже заявили, что намерены формировать эту бригаду по образцу егерских частей вооруженных сил Финляндии. Стоит отметить, что в круг задач финских егерских подразделений также входят разведка и диверсии в тылу противника.

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Вооруженные силы Украины
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