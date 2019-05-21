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На екатеринбургской «Спецавтобазе» снова меняется власть

Политика

В третий раз за год с небольшим

Екатеринбург, 21 мая 2019, 21:38 — REGNUM  В Екатеринбурге снова меняется руководство муниципального предприятия «Спецавтобаза». Директор МУП Григорий Вихарев покидает свой пост, пишут местные СМИ.

По неофициальным данным, в отставку он уходит добровольно. Официальной информации пока нет.

Это уже третье увольнение с начала 2018 года. В январе 2018-го предприятие возглавил Нафик Фамиев, а в сентябре-декабре им руководил Сергей Пономарёв.

Отметим, МУП «Спецавтобаза» является одним из трёх региональных операторов Свердловской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По неофициальным данным, МУП могут акционировать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назначен новый директор «Спецавтобазы»

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