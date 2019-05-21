Война Америки с Huawei – война с Китаем

Иван Кузнецов, , 22:04 — REGNUM

20 мая Белый дом внес в черный список неприкасаемых компаний компанию Huawei — гигантскую корпорацию, производящую системы обеспечения связи и смартфоны. Гигантскую не по китайским масштабам, а по мировым — по оценкам экспертов, с заводов Huawei выходит до четверти всего мирового телекоммуникационного оборудования.

Итак, после отпущенных на адаптацию 90 дней американские и «завязанные» на США компании больше не смогут вести бизнес с китайским титаном мира связи, не смогут пользоваться его оборудованием и обмениваться технологиями. О таком прекращении дел уже заявили в Google. И пока экономисты отчитываются о реакции фондовых бирж и прогнозируют передел рынков, на геополитическом поле пришла пора констатировать очевидное — холодная война США и Китая вошла в новую фазу, положено начало стратегической изоляции.

До сих пор борьба велась за торговый баланс, за влияние в разных регионах планеты и за общее экономическое доминирование. Но до конкретных военных приготовлений и изоляционизма дело не доходило. Широко применялось регулирование, а резких шагов старались избежать.

Что же изменилось?

Официально разрыв отношений с Huawei в Вашингтоне пытаются подать в рамках торговой войны с КНР и борьбы за «справедливое и этичное» торговое сотрудничество. Однако по какой-то причине во всех остальных отраслях эта борьба ведется традиционными мягкими методами регулирования — повышаются ввозные пошлины — а здесь был применен грубый монетарный запрет.

Причина, вероятно, кроется в том, что связь в условиях современного мира является стратегическим стержнем всех систем жизнеобеспечения государства и общества. Вполне вероятно, в Пентагоне кто-то наконец задался вопросом, что же произойдет, например, если из Пекина на каждый модем и маршрутизатор Huawei, установленный в США, придет команда на отключение…

Это, безусловно, грубое упрощение, однако нельзя исключать уязвимости системы связи, построенной на иностранных комплектующих. Особенно когда эта иностранная аппаратура в силу своего функционала всегда подключена к Сети и ее невозможно изолировать.

Но не будем недооценивать Пентагон, там, скорее всего, об этом знали давно, однако защита от такого рода уязвимостей имеет смысл только тогда, когда ожидается конфронтация… Так, побежденная в Холодной войне Россия много лет использовала в системе Вооруженных сил продукты Intel и Windows. Ведь все позиции уже и так были сданы, и новому мировому гегемону уже незачем было бы добивать капитулировавшего противника.

Как бы то ни было, размежевание телекоммуникационных систем, ознаменованное разрывом отношений с Huawei, является первым шагом США к выстраиванию стратегической безопасности на случай резкого обострения конфликта с КНР. А значит, в Вашингтоне совсем не исключают перспективу такого конфликта.

Однако Китай и Америку связывают тысячи торговых нитей, и многие из них так или иначе влияют на стратегические системы обеих стран. Так, например, США являются одним из крупнейших поставщиков сои, которая, в свою очередь, занимает одно из ключевых мест в системе продовольственной безопасности Срединного Государства.

Именно по характеру ответных мер Пекина и станет ясно, купились ли там на удочку вашингтонского красноречия. Если в столице Китая верят в «чисто экономические» мотивы Белого дома, то ответные меры будут лежать в том же секторе, для наибольшей наглядности. Например, можно запретить Apple, которая, кстати, тут же пойдет ко дну, так как львиная доля её производства находится именно в КНР. Если же, напротив, китайские лидеры видят за экономической риторикой стратегическое значение событий, то и ответные меры будут лежать в плоскости подготовки к возможному конфликту через обеспечение стратегической безопасности — продовольственной, ресурсной, информационной или иной.

Что касается информационной безопасности, то отвечающие за это чиновники и генералы в Пекине в настоящий момент должны праздновать победу и проделывать дырки для новых звезд и медалей.

Представим себя на месте этих людей.

Пронаблюдав крах СССР и осознав информационные технологии как мощнейшее оружие в руках США, в 2003 году Китай создает так называемый Великий китайский файрволл (официальное название проект «Золотой щит»). Эта система достаточно эффективно блокирует любой запрещенный на территории КНР контент, включая наиболее уязвимые для американской разведки ресурсы, такие как соцсети и сервисы электронной почты. А преодолеть защиту удосуживается лишь сравнительно небольшая группа «локализованной» молодежи, наблюдение за которой обеспечить куда проще, чем за всеми сотнями миллионов китайцев, пользующихся интернетом. Вроде бы все в порядке.

Однако возникает проблема. По миру ураганом проносится новый тренд, в корне меняющий жизнь современного человека. Смартфон. Поначалу только признак роскоши, очень быстро для десятков и сотен миллионов людей он становится единственным устройством для выхода в интернет и общения с миром. И, о ужас, операционная система у всех этих доступных народу смартфонов разработана в США и намертво привязана к сервисам Google, которые тот самый файрволл должен бы блокировать. Запрещать смартфоны — все равно что плевать против ветра, а значит, придется сделать послабления, а это не что иное, как отступление в информационной войне.

Выхода из этой ситуации не было видно еще на прошлой неделе. Хотя свою операционную систему в Huawei, как выяснилось, готовили, «на всякий случай». Теперь же, после отказа Google сотрудничать, у нового поколения смартфонов китайского гиганта, работающих на «домашней» ОС, появится реальный шанс перехватить внутренний рынок. И важны тут совсем не экономические выгоды, важно, что будет наконец закрыта зияющая дыра в системе информационной защиты.

Похоже, в США так спешили обеспечить свою безопасность, что не заметили, как оказывают большую услугу своим заокеанским соперникам. Что же, у каждого своя выгода, а тем временем борьба продолжается.

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