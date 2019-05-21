МИД России отреагировал на очередное расширение санкций США

Москва, , 21:11 — REGNUM В МИД России считают, что США «будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита» госсекретаря Майка Помпео, вводя уже второй раз со времени этого визита новые антироссийские меры. Об этом говорится в комментарии, распространённом 21 мая пресс-службой внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что теперь Вашингтон пытается обвинить российскую сторону в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с КНДР, Ираном и Сирией, при том, что никакого отношения к России этот документ не имеет.

«В реальности речь явно идёт о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии, которую США и некоторые их партнёры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права», — заявляют в ведомстве.

Дипломаты подчеркивают, что усилия США не заставят Россию свернуть со своего курса.

«Хотят того в Вашингтоне или нет, Москва продолжит решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору», — говорится в комментарии.

Будут ли российской стороной приниматься какие-либо ответные меры на очередной недружественный шаг Соединённых Штатов, в сообщении не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении Тульского конструкторского бюро приборостроения, ММЗ «Авангард» и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. На минувшей недели США ввели санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования из Чечни «Терек» и ещё пятерых российских граждан в рамках так называемого акта Магнитского.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против Тульского конструкторского бюро приборостроения