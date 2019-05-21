Президент Абхазии считает, что оппозиция пытается захватить власть

Сухум, , 21:06 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытках захвата власти оппозицией. Об этом Хаджимба заявил сегодня, 21 мая, в специальном обращении.

«Действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», — сказано в обращении президента Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая оппозиция в Абхазии объявила бессрочную «акцию неповиновения» возле здания парламента республики в Сухуме. Такое решение оппозиция приняла после того, как депутаты парламента Абхазии решили не переносить выборы президента республики, несмотря на то, что у одного из кандидатов пошатнулось здоровье.

Сегодня протестующие грозили, что акции протеста вскоре охватят всю Абхазию, а также призвали перекрывать автомобильные дороги. Уже была заблокирована республиканская трасса.

Хажжимба назвал действия протестующих деструктивными. По его мнению, оппозиционные силы под «внешне благовидным предлогом на деле обнажили суть своих главных намерений — досрочную отставку главы государства».

Напомним, что конфликт начался вокруг оппозиционного кандидата в президенты Аслана Бжания. 18 апреля он в тяжелом состоянии был доставлен в одну из московских клиник. Соратники Бжания утверждают, что их лидер ыл отравлен и в его крови якобы обнаружено большое содержание ртути.