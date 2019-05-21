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В Алеппо шесть мирных жителей пострадали от обстрела боевиков

Политика

Боевики радикальных группировок выпустили по городу несколько реактивных снарядов

Алеппо, Сирия, 21 мая 2019, 20:44 — REGNUM  Шестеро мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками одного из районов города Алеппо, сообщает 21 мая сирийское информагентство SANA.

Уточняется, что люди были ранены в результате обстрела реактивными снарядами квартала Масакин эс-Сабиль.

Кроме того, агентство сообщило о гибели в Идлибе двоих военнослужащих сирийской армии, ставших жертвами обстрела боевиков.

Напомним, российский Центр по примирению в Сирии почти ежедневно фиксирует нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков радикальных группировок, контролирующих зону деэскалации «Идлиб».

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Война в Сирии
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