Международный терроризм стал частью геополитических игр – Рахмон

Душанбе, , 20:31 — REGNUM Своим видением проблемы международного терроризма поделился президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) сегодня, 21 мая. Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, он указал на то, что позволяет террористическим группировкам противостоять борьбе, которая ведется против них.

«Сегодня, к сожалению, международный терроризм превратился в часть геополитических игр и охватывает всё больше территорий различных государств. Поэтому на южных границах СНГ возрастают силы террористических и экстремистских организаций, что усиливает угрозу безопасности и стабильности в регионе.

К большому сожалению, в отношении этих террористических и экстремистских организаций отдельными странами проводится политика «двойных стандартов», они поддерживаются политически, морально, идеологически, а главное, финансово и материально», — передает пресс-служба словам президента.

Эмомали Рахмон отдельно подчеркнул свою обеспокоенность ростом «губительных действий террористических и экстремистских групп с использованием интернет-сайтов и киберпреступлений», а также ростом незаконного оборота наркотиков, который «является одним из главных источников финансирования терроризма».

Президент Таджикистана призвал собравшихся к расширению сотрудничества стран СНГ в этом направлении для обеспечения безопасности в регионе.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 мая в колонии неподалеку от Душанбе произошел бунт заключенных. Так, по данным властей, беспорядки были организованы заключенными сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате мятежа погибли 29 человек.

Тем временем сообщается, что уже второй день в Таджикистане наблюдается блокировка доступа к поисковым сайтам и некоторым социальным сетям. Наблюдатели связывают это с бунтом в колонии.