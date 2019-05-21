Экс-вице-премьер Киргизии задержан по делу об освобождении «вора в законе»

Бишкек, , 20:24 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова в рамках досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По информации министерства внутренних дел, экс-вице-премьер Атаханов был допрошен и водворен в изолятор временного содержания ГУВД киргизской столицы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году судебные органы Киргизии приговорили одного из самых известных киргизстанских криминальных авторитетов Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключений за совершение преступлений, связанных с наркоторговлей и употреблением наркотиков, незаконным приобретением и хранением оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Однако впоследствии его адвокатам удалось доказать «тяжелое состояние здоровья» своего подопечного, представив суду медицинские документы, согласно которым Батукаев якобы смертельно болен острым лейкозом (рак крови) и тяжелой формой цирроза печени.

В результате чего в апреле 2013 года Нарынский городской суд выпустил «вора в законе» на свободу, чтобы «вор в законе» мог уехать умирать на малую родину — в Чечню.

Позднее выяснилось, что результаты анализов, предоставленные суду в качестве доказательств смертельной болезни Батукаева, являются поддельными. И в марте 2014 года Нарынский горсуд отменил свое решение, и уже в мае Азиз Батукаев был объявлен в международный розыск.

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