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Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit

Политика

Правительство надеется решить вопрос до саммита ЕС

Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit
Ashley Coates
Тереза Мэй у входа в Вестминистерский дворец

Лондон, 21 мая 2019, 20:12 — REGNUM  Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.

Пока неизвестно, когда вопрос будет поставлен на обсуждение парламента, однако правительство надеется решить его до саммита Евросоюза в июне.

Парламент Великобритании трижды отверг проект соглашения о выходе из ЕС, согласованный в Брюсселе. «Развод» с Евросоюзом уже был отложен до октября 2019 года.

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