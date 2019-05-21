Зеленский отреагировал на предложение снять блокаду с Донбасса

Москва, , 20:21 — REGNUM В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с территории Донбасса. Об этом сообщил лидер фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Вадим Новинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Президент Зеленский сказал, что первыми шагами его будет установление мира в Донбассе. Он берет на себя смелость это сделать. 73% проголосовало за Зеленского, и он вчера об этом заявил, он сказал, что готов к обмену пленными. Мы говорили сегодня об этом и сказали, что необходимо принять около десяти законов в Верховной раде для исполнения Минских соглашений», — заявил он.

По мнению Новинского, этот состав Верховной рады не способен принять такие законы.

«Это была Верховная рада войны. Поэтому он принял сложное политическое решение распустить Раду. Мы надеемся, что новый состав примет законы для исполнения Минских соглашений. Но во власти президента отменить экономическую блокаду Донбасса. Мы предложили ему это, чтобы предприятия и граждане Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, начали жить по украинскому закону», — сказал Новинский.

Ведущая ток-шоу Ольга Скабеева уточнила у политика, что ответил Зеленский на предложение прекратить блокаду Донбасса.

«Он сказал: «Спасибо», — ответил Новинский. И уточнил, что этот вопрос, по всей видимости, президент будет решать со своим ближайшим окружением.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

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