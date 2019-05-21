Зеленский назначил руководителя администрации президента Украины

Киев, , 20:05 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем своей администрации Андрея Богдана, сообщает 21 мая официальный сайт украинского президента.

О новом главе администрации сообщается, что по профессии он юрист. В 2014 году Богдан был советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а также работал адвокатом этого украинского олигарха, который считается покровителем Владимира Зеленского и главным спонсором и выгодоприобретателем его предвыборной кампании.

Напомним, в 2014 году Коломойский и его ближайшее окружение силой подавили сопротивление нацистскому перевороту, происходившее в Днепропетровской области. По разным данным, внесудебным расправам подверглись несколько сот человек, большая часть из которых до сих пор числится пропавшими без вести.

Ранее 21 мая еще до назначения на должность главы администрации Андрей Богдан заявил представителям украинских СМИ о подготовке в окружении нового президента законопроекта об импичменте.

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года.