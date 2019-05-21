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Охранники экс-главы разведки Судана не дали его арестовать

Политика

Салах Гош обвиняется в коррупции

Хартум, 21 мая 2019, 19:48 — REGNUM  Охранники бывшего главы разведки Судана Салаха Гоша не позволили полиции его арестовать, 21 мая передает агентство Reuters.

Салах Гош, один из самых влиятельных чиновников Судана при свергнутом президенте Омаре аль-Башире, обвиняется в коррупции. Его подозревают в хищении около $1 млрд.

Сам аль-Башир, который находится в тюрьме в Хартуме, также обвиняется в коррупционных преступлениях и убийствах протестующих.

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Коррупция и борьба с ней
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