МИД Армении и лондонский «Арсенал» о решении Мхитаряна не ехать в Баку

Лондон, , 19:42 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала», капитан национальной футбольной сборной Армении Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с «Челси» в Баку 29 мая. Заявление об этом размещено на официальном сайте лондонского клуба.

Ранее «Арсенал» заявил, что не возьмет Мхитаряна в Баку, если УЕФА не гарантирует его безопасность.

«Арсенал» тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей решили, что он не поедет в Баку», — цитирует заявление клуба Новости Армения.

Отмечается, что «Арсенал» написал письмо УЕФА и выражает глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации.

«Генрих является ключевым игроком для нашего клуба, поэтому это большая потеря. Ситуация очень печальная, так как в карьере футболиста финалы случаются редко», — говорится в заявлении «Арсенала».

Сам Мхитарян прокомментировал ситуацию в своем Facebook.

«Рассмотрев все текущие варианты, нам пришлось принять непростое решение, чтобы я не поехал с командой в финал Лиги Европы», — отметил футболист.

Он заявил, что такого уровня матчи бывают нечасто в жизни футболистов. «Я должен признать, мне очень больно пропускать эту игру. Я буду болеть за своих товарищей по команде! Давайте принесем это (кубок) домой!», — написал Мхитарян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан отказывается выдавать визы болельщикам с армянскими корнями или фамилиями, похожими на армянские, даже несмотря на гражданство европейских стран.

В МИД Армении эту ситуацию охарактеризовали как проявление расизма, отметив, что армянская сторона поднимет данный вопрос перед международными партнерами.

УЕФА заявлял, что обеспечит безопасность 30-летнему Мхитаряну и поможет в оформлении визы и прочих документов для въезда в Азербайджан.

Накануне посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде предложил Мхитаряну позвонить ему и пообещал гарантировать его безопасность во время пребывания в Баку.

В 2015 году Мхитарян во время выступлений за дортмундскую «Боруссию» не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской «Габалы» (3:1) из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против «Карабаха» (3:0), которая прошла в Баку.

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