ООН: Ливия снова «на грани гражданской войны»

Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM Спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе призвал остановить кровопролитие в африканской стране, 21 мая передает агентство Associated Press.

Выступая в Совете безопасности ООН, Саламе заявил, что Ливия «находится на грани гражданской войны» после начала осады Триполи войсками Халифы Хафтара. Гражданская война «может начаться из-за действий одних и бездействия других».

Также Саламе отметил, что «вакуум власти» в Ливии используют террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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