Вторник, 21 Мая 2019 года
19:37:19 МСК

Назарбаев проконтролировал меры социальной поддержки для инвалидов

Политика

Министр рассказал о мерах по реализации принципа социальной ответственности бизнеса

Нур-Султан, 21 мая 2019, 19:37 — REGNUM  Вопросы решения жилищного строительства и поддержки лиц с особыми потребностями обсудили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Во время переговоров министр рассказал о мерах по реализации принципа социальной ответственности бизнеса, которые предпринимаются совместно с предпринимателями. Сапарбаев также остановился на вопросах миграции и поддержки многодетных семей и этнических казахов.

Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, отметил положительные качества Бердибека Сапарбаева. Бывший глава государства добавил, что министр обладает богатым опытом и необходимыми управленческими навыками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане разработали законопроект, который упрощает процедуру получения вида на жительство для этнических казахов. Документ находится на этапе рассмотрения в правительстве республики.

Читайте также: В Казахстане разработали законопроект, упрощающий получение гражданства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить