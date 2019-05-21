Назарбаев проконтролировал меры социальной поддержки для инвалидов

Нур-Султан, , 19:37 — REGNUM Вопросы решения жилищного строительства и поддержки лиц с особыми потребностями обсудили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Во время переговоров министр рассказал о мерах по реализации принципа социальной ответственности бизнеса, которые предпринимаются совместно с предпринимателями. Сапарбаев также остановился на вопросах миграции и поддержки многодетных семей и этнических казахов.

Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, отметил положительные качества Бердибека Сапарбаева. Бывший глава государства добавил, что министр обладает богатым опытом и необходимыми управленческими навыками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане разработали законопроект, который упрощает процедуру получения вида на жительство для этнических казахов. Документ находится на этапе рассмотрения в правительстве республики.

Читайте также: В Казахстане разработали законопроект, упрощающий получение гражданства