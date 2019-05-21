Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Киев, , 19:06 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил. Соответствующий указ обнародовала 21 мая пресс-служба главы государства.

«Освободить Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооружённых сил Украины», — говорится в документе.

Другим указом президент назначил на освободившийся пост Руслана Хомчака.

Ранее сегодня Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и проведении в стране 21 июля внеочередных парламентских выборов.

Накануне Зеленский, выступая с речью в Верховной раде во время инаугурации, также заявил о необходимости отставки действующих министра обороны и генерального прокурора и высказался за отмену депутатской неприкосновенности.