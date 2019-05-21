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Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Политика

Виктор Муженко отправлен в отставку с должности начальника генерального штаба

Киев, 21 мая 2019, 19:06 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил. Соответствующий указ обнародовала 21 мая пресс-служба главы государства.

«Освободить Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооружённых сил Украины», — говорится в документе.

Другим указом президент назначил на освободившийся пост Руслана Хомчака.

Ранее сегодня Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и проведении в стране 21 июля внеочередных парламентских выборов.

Накануне Зеленский, выступая с речью в Верховной раде во время инаугурации, также заявил о необходимости отставки действующих министра обороны и генерального прокурора и высказался за отмену депутатской неприкосновенности.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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