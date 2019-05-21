Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Киев, 21 мая 2019, 19:06 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил. Соответствующий указ обнародовала 21 мая пресс-служба главы государства.
«Освободить Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооружённых сил Украины», — говорится в документе.
Другим указом президент назначил на освободившийся пост Руслана Хомчака.
Ранее сегодня Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и проведении в стране 21 июля внеочередных парламентских выборов.
Накануне Зеленский, выступая с речью в Верховной раде во время инаугурации, также заявил о необходимости отставки действующих министра обороны и генерального прокурора и высказался за отмену депутатской неприкосновенности.