Определился самый богатый чиновник Ярославской области

Ярославль, , 19:01 — REGNUM Директор департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Догадин в 2018 году заработал больше всех своих коллег по правительству региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации о доходах, опубликованные на официальном сайте регионального правительства. Доход Александра Догадина в 2018 году превысил 25 миллионов рублей. При этом стоит оговориться, что большую часть денег в минувшем году он получил, работая директором филиала АО «Ростелеком» по Ярославской и Костромской областям. Директором департамента Догадин был назначен в декабре 2018 года.

Если брать остальных областных чиновников, то данные за 2018 год не сильно отличаются от 2017-го. Скажем, доход председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко за прошлый год составил 3,9 миллиона рублей, еще 12 миллионов заработала его супруга. Больше всего из заместителей председателя правительства получил Илья Баланин — 5,4 миллиона рублей.

Годовой доход главы аппарата губернатора Ярославской области в 2018 году в 3,2 раза превысил доход собственного шефа. Кирилл Сорокин заработал 7,9 миллиона рублей, еще 5,3 миллиона у его супруги. В декларации главы аппарата губернатора имеется пометка о получении доходов от продажи квартиры и накопления за предыдущие годы.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, годовой доход губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в 2018 году составил 2,4 миллиона рублей.

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