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МИД РФ ожидает от Зеленского адекватной оценки украинской реальности

Политика

«От новых властей пока ничего не поступало толком»

Москва, 21 мая 2019, 18:38 — REGNUM  От нового президента Украины Владимира Зеленского не было сигналов нормализации отношений с Россией, сообщил 21 мая журналистам РИА Новости руководитель департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

В частности, российский дипломат напомнил, что до сих пор не прозвучало предложений о возврате послов в Киев и Москву, хотя инициатива отзыва послов родилась именно на Украине.

«От новых властей пока ничего не поступало толком», — цитирует агентство российского дипломата.

Кроме того, в МИД отмечают противоречивость заявлений, которые делают новые украинские власти по всем вопросам — от Минского процесса до отношений с РФ.

По словам Андрея Руденко, российское внешнеполитическое ведомство надеется на то, что новый президент Украины Зеленский проявит адекватность и реально оценит всю украинскую ситуацию.

Напомним, 20 мая на Украине официально вступил в должность новый президент Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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